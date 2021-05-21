Кудряшов рассказал, как команда приняла новичков сборной России

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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос, как национальная команда приняла молодых игроков.
Кудряшов рассказал, как команда приняла новичков сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Молодых ребят приняли нормально, они общительные. В сборной хороший коллектив, поэтому новички спокойно вливаются», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил, чтобы молодые игроки не держались отдельно от команды.

«Раньше молодёжь частенько обособлено держалась, я считаю, это неправильно. Сейчас такого нет», — сказал он.

с 11 июня по 11 июля пройдёт чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии. На групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Кудряшов высказался о предстоящих сборах сборной России в Австрии.

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