Кудряшов рассказал, как команда приняла новичков сборной России

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос, как национальная команда приняла молодых игроков.

«Молодых ребят приняли нормально, они общительные. В сборной хороший коллектив, поэтому новички спокойно вливаются», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил, чтобы молодые игроки не держались отдельно от команды.

«Раньше молодёжь частенько обособлено держалась, я считаю, это неправильно. Сейчас такого нет», — сказал он.

с 11 июня по 11 июля пройдёт чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии. На групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Кудряшов высказался о предстоящих сборах сборной России в Австрии.