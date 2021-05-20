«Мыслить надо быстро»: сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату Европы

Сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату Европы и провела первую тренировку в Подмосковье. На ней отсутствовали Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев, продолжающие выступать в зарубежных клубах. Главный тренер Станислав Черчесов рассказал, когда они присоединятся к команде, какие задачи ставил перед подопечными на первом занятии и чего ждёт от матча с Бельгией.

20 мая, за 23 дня до своего первого матча на Евро-2020, сборная России по футболу начала подготовку к турниру. Команда собралась в учебно-тренировочном центре «Новогорск» и провела под руководством Станислава Черчесова тренировку, продлившуюся чуть больше часа.

Перед занятием сборная поздравила с днём рождения защитника Вячеслава Караваева — игроку «Зенита» в этот день исполнилось 26 лет. Вместе с ним в тренировке участвовали 26 футболистов. Отсутствовали только Алексей Миранчук и Александр Головин, накануне игравшие в финалах Кубка Италии и Франции, а также Денис Черышев. Они присоединятся к команде уже на сборах в Австрии, которые начнутся 23 мая. При этом Фёдор Кудряшов, игравший 18 мая в решающем матче Кубка Турции, уже успел вернуться домой.

После тренировки наставник сборной Станислав Черчесов сравнил ощущения от сборов с подготовкой к домашнему чемпионату мира 2018 года, а также рассказал, чего хотел добиться от подопечных в первый день.

«Память у меня неплохая, но сейчас оглянуться назад не смогу. Сегодня начинается сбор, это абсолютно другая история, поэтому и ощущения другие. Первая тренировка — она и полувосстановительная, и полуигровая. Я сказал, что сегодня мы играем с ручным тормозом, не надо надрываться. Но мыслить надо быстро и решения принимать правильные. Мозги в любом случае надо правильно настраивать. Поэтому мы подсказывали, просили в каких-то моментах думать правильнее. Нужно соображать быстро и в квадрате, и в игре», — сказал Черчесов.

Специалист также рассказал, чего пожелал Караваеву в день рождения, когда к команде присоединятся три оставшихся легионера и почему Кудряшов работал на тренировке меньше партнёров.

«Пожелал Караваеву здоровья и хорошего сбора, поздравил с чемпионством. Так-то эсэмэской поздравил после победы, а сейчас в первый раз его увидел. С Кудряшовым уже пообщался, потому что он здесь. Он сегодня тренировался чуть меньше, потому что только 18-го играл, прошёл через непростой сезон, мы его слегка поберегли. Головину и Миранчуку я до игры отправил эсэмэски, пожелал удачи, но пока их нет, так что не общались. 23 мая у них последние матчи. Естественно, мы хотим, чтобы они приехали 24-го, но у кого-то ещё будут собрания, ещё какие-то мероприятия. Мы с ними на связи. Хотим, чтобы приехали 24-го, но ситуация подскажет. Самое позднее они будут 25 мая», — пообещал тренер.

В тренировке на равных со всеми принимали участие Дмитрий Баринов и Максим Мухин, ранее жаловавшиеся на травмы. По словам Черчесова, сейчас они полностью восстановились.

«Я разговаривал с Марко Николичем (тренером «Локомотива». — RT) по поводу Баринова и Мухина после финала Кубка России. Он их не планировал изначально ставить в последнем туре, потому что уже были повреждения. Мы попросили, чтобы он отдал их нам. Игроки ещё до сбора несколько дней работали с нашими врачами и сейчас продолжают. Мы хорошо знаем их состояние. Сегодня вы видели, как они тренировались, провели полное занятие. Проблем нет», — сказал Черчесов.

Напоследок главный тренер прокомментировал первого соперника российской команды — сборную Бельгии. Он выразил надежду, что на Евро-2020 не повторятся результаты последних встреч с ней.

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«Любая игра идёт в плюс, если ты хорошо готов. Этим мы сейчас и занимаемся. Мы соперника не выбираем. Бельгия уже который год первая в рейтинге ФИФА, поэтому будет сложный матч. К этому сопернику надо быть готовыми. Мы уже несколько раз играли, матчи проходили зрелищно и результативно, ничья и два поражения для нас. Теперь надо хорошенько подумать, как нам решить свою задачу», — сказал Черчесов.

Дальше к журналистам вышел вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Он признался, что не был уверен в своём попадании в команду, и сравнил атмосферу в основной сборной и молодёжной.

«Я был немножко не готов к вызову, так как понимал, что травма и моя форма не позволяли показывать всё, на что способен. Наверное, сезон я провёл не в лучшем состоянии, но в концовке я поднабрал. Могу сказать спасибо за доверие, за шанс тренироваться и быть в команде в такой важный период. Я уже был на сборе, когда меня забирали из молодёжной команды. Везде прекрасная атмосфера, все ребята принимают как своего, потому что у всех одна цель», — сказал Сафонов.

Вратарь признался, что хочет выходить на поле в каждом матче Евро-2020, однако ни он сам, ни кто-то другой на его позиции не может быть уверен в том, кого выберет тренерский штаб для конкретной игры.

«Не ощущаю, что в сборной делят игроков на первые номера и на другие. Все общаются спокойно, и каждый должен быть готов к игре. Я не могу знать точно, кто выйдет на поле. Я буду готов сам и буду готовить напарников, чтобы показать максимум в матче. Хочется на Евро-2020 выходить в каждой игре, но посмотрим, что получится», — отметил голкипер.

Отмечавший свой день рождения Караваев заверил болельщиков, что не ощущает последствий прошедшего клубного сезона, а потому готов включаться в работу.

«Мне пожелали здоровья и успешного выступления на турнире. В первую очередь все мысли о нём. Усталости не чувствую, всё хорошо. Я бы не сказал, что сезон был совсем тяжёлым. Профессиональные футболисты должны быть ко всему готовы, а в Европе вообще до сих пор играют. Нервозность всегда бывает перед официальными играми за клуб и сборную, но потом она уходит. Естественно, нас ждёт особенный турнир, к нему нужно хорошо подготовиться», — сказал Караваев.