Покер Дзюбы, спасение «Рубина» и перенос матча в Уфе из-за жары: чем запомнился 30-й тур РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил покер в матче с «Тамбовом» и преодолел планку в 200 голов за карьеру. Гол Дмитрия Рыбчинского на 89-й минуте помог «Локомотиву» сломить сопротивление доигрывавшего встречу вдевятером «Урала», а «Рубин» лишь в компенсированное время ко второму тайму гарантировал себе четвёртое место и путёвку в Лигу конференций. «Ростов» в 14-й раз подряд не сумел обыграть «Краснодар» в РПЛ, а «Уфа» на своём поле взяла верх над «Арсеналом», несмотря на перенос встречи из-за жары. Главные события заключительного, 30-го тура чемпионата России сезона-2020/21 — в материале RT.

Спасение «Спартака» и вымученная победа «Локомотива»

Одна из главных интриг концовки сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) заключалась в борьбе за серебряные медали между «Спартаком» и «Локомотивом». В преддверии заключительного тура подопечные Доменико Тедеско на три балла опережали ближайших преследователей, вследствие чего даже ничья с «Ахматом» позволяла им сохранить вторую строчку и получить возможность пробиться в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2017 года. И история личных встреч с грозненцами явно указывала на то, что у красно-белых не должно возникнуть проблем. Последние четыре игры завершились в их пользу с общей разницей мячей 11:2.

Но на этот раз дебют матча завершился не в пользу «Спартака». В начале тайма два великолепных момента отличиться упустил Квинси Промес, а затем сработало спортивное правило. Владимир Ильин с интервалом в 11 минут оформил дубль, причём дважды грубые ошибки в обороне допустил Илья Кутепов. Сначала он не выдвинулся на форварда «Ахмата» и позволил тому беспрепятственно пробить из-за пределов штрафной, а затем проиграл верховую борьбу.

Судя по всему, в перерыве Тедеско напомнил своим подопечным, что поражение может лишить их шансов выйти в Лигу чемпионов, поэтому второй тайм красно-белые провели на другом уровне. Уже на 54-й минуте Промес реабилитировался за неудачную игру в первой половине и сократил отставание в счёте, а в концовке Виктор Мозес мощнейшим ударом прошил сетку ворот Гиорги Шелии. «Спартак» в десятый раз в течение чемпионата вырвал очки, уступая по ходу встречи, и гарантировал себе второе место.

В свою очередь, «Локомотив» сделал всё необходимое, чтобы обойти конкурента и завоевать серебряные медали. Подопечные Марко Николича с минимальным счётом взяли верх над «Уралом» на своём поле и продлили беспроигрышную серию в противостоянии с екатеринбуржцами до шести встреч. И это при том, что уже на восьмой минуте они лишились своего основного форварда в лице Франсуа Камано, а впоследствии испытывали колоссальные проблемы с реализацией.

На протяжении всего матча железнодорожники владели подавляющим игровым и территориальным преимуществом, причиной чему во многом стали два удаления в составе «Урала». В середине первого тайма вторую жёлтую карточку получил Рафал Аугустыняк, а ближе к концу второго его примеру последовал Даниэль Мишкич. Тем не менее до перерыва «Локомотив» ни разу не потревожил Ярослава Годзюра, а забил лишь за минуту до конца основного времени. Дмитрий Рыбчинский отличился с передачи Фёдора Смолова и помог дожать «Урал». Этот успех позволил красно-зелёным на высокой ноте завершить первенство и остановиться в одном балле от «Спартака».

Поражение ЦСКА в дерби и гол Деспотовича

Помимо возможности побороться за путёвку в Лигу чемпионов, в заключительном туре определялись имена участников Лиги конференций от России. За дающие это право четвёртую и пятую строчки сражались «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Причём армейцам было необходимо не только превзойти «Динамо» в московском дерби, но и надеяться, что как минимум один из его оппонентов проиграет.

В итоге подопечные Ивицы Олича не смогли решить даже собственную задачу. В начале первого тайма они вышли вперёд усилиями Наира Тикнизяна, но в середине второго тайма пропустили дважды. Вячеслав Грулёв появился на поле на 63-й минуте, а уже спустя девять минут имел в активе два мяча. Для сравнения, столько же он забил в 25 предыдущих матчах в РПЛ. Точный удар Чидеры Эджуке помог ЦСКА возродить интригу, но надежды команды перечеркнул Арсен Захарян. Юный хавбек «Динамо» убежал в контратаку и не без помощи рикошета от ноги Константина Марадишвили принёс победу бело-голубым. Армейцы завершили сезон на шестой строчке и впервые за 20 лет остались без еврокубков.

Стоит отметить, что вплоть до последних минут у ЦСКА сохранялись шансы исправить положение и попасть в зону Лиги конференций. Если в Подмосковье «Химки» и «Сочи» обошлись без забитых мячей, что устроило как одних, так и других, то в Казани разыгралась настоящая драма. Большую часть встречи подопечные Леонида Слуцкого владели преимуществом и имели возможность выйти вперёд, пока глупейшую оплошность в собственной штрафной не допустил Карл Старфельт. Во время подачи углового шведский защитник без видимых причин поднял руку вверх и кистью задел пролетавший над головой мяч. После консультации с видеоассистентом Виталий Мешков указал на точку, а Фламарион реализовал пенальти.

Вплоть до компенсированного времени «Рубин» находился в роли догоняющего и рисковал остаться без еврокубков, пока в похожем стиле не ошибся Сергей Макаров. Выставленная защитником «Ротора» рука оказалась на пути мяча, а Мешков вновь назначил 11-метровый. В случае сейва Йосипа Чондрича волгоградцы могли обойти «Уфу» и «Арсенал», резко увеличив шансы на сохранение прописки в РПЛ, но хорватский вратарь уступил в дуэли Джордже Деспотовичу.

Перенос начала матча и победа «Уфы»

В результате судьба «Ротора» решалась в противостоянии «Уфы» и «Арсенала». Изначально встреча должна была начаться в 14:00 мск — параллельно с другими. Однако в день игры в столице Башкортостана установилась аномальная жара, а стрелка термометра поднялась выше отметки в 39 °С. Согласно регламенту, игру нельзя было проводить в подобных условиях, вследствие чего было принято решение сдвинуть начало проведения матча на 16:00 мск.

В итоге подопечные Алексея Стукалова продлили беспроигрышную серию и нанесли тулякам четвёртое поражение подряд. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, а автором победного гола стал Максим Беляев, срезавший мяч в собственные ворота на 43-й минуте. Уже после перерыва шансы «Арсенала» на камбэк свёл к минимуму Гиа Григалава. Защитник получил прямую красную карточку и оставил коллектив в меньшинстве. В неравных составах «Уфа» отличилась в третий раз и сняла все вопросы о победителе.

Подобный результат всецело устроил «Уфу» и «Арсенал», сохранивших прописку в Российской премьер-лиге. Подопечные Стукалова с 25 очками заняли 13-е место, а туляки расположились на 14-м — 23 очка. «Ротор» уступил ближайшему конкуренту один балл и не смог закрепиться в Высшем дивизионе страны.

Покер Дзюбы и удаление Карпина

Что касается «Зенита», то все обстоятельства располагали к тому, чтобы Сергей Семак мог поэкспериментировать с составом. Во-первых, петербуржцы давно гарантировали себе золото, а во-вторых, им противостоял главный аутсайдер первенства в лице «Тамбова». Поэтому наставник решил обойтись без легионеров и выпустил на поле 11 российских футболистов. В составе нашлось место даже юным голкиперу Даниилу Одоевскому и защитнику Даниле Хотулёву.

Как и ожидалось, «волки» не смогли оказать должного сопротивления чемпиону России трёх последних лет. В концовке первого тайма они чудом восстановили паритет, но во втором «посыпались» и пропустили четыре раза подряд. Главным героем матча стал Артём Дзюба, записавший на свой счёт четыре забитых мяча. Это позволило ему не только преодолеть планку в 200 голов за карьеру, но и вырваться в лидеры гонки бомбардиров. Нападающий петербуржцев повторил достижение Смолова пятилетней давности и с 20 точными ударами он обошёл своего партнёра по «Зениту» Сердара Азмуна (19). При этом капитан сборной России вполне мог оформить пента-трик, но его немного опередил защитник «Тамбова».

Кроме того, Дзюба вышел на первое место в истории Российской премьер-лиги по числу голов. До начала встречи он имел равное количество забитых мячей с Александром Кержаковым (оба — по 133), но покер в ворота «Тамбова» позволил ему обойти экс-форварда «Зенита» и сборной России.

Как и «Зенит», в преддверии заключительного тура мотивации были лишены «Ростов» и «Краснодар». Коллективы неудачно провели нынешний сезон и расположились в середине таблицы, не имея шансов побороться за еврокубки. Несмотря на это, южное дерби получилось напряжённым и богатым на голы. «Быки» на выезде взяли верх со счётом 3:1 и укрепились в статусе самых неудобных оппонентов дончан. На данный момент жёлто-синие завершили в свою пользу лишь 4,5% очных встреч, а их безвыигрышная серия составляет 14 матчей.

Примечательно, что на этот раз голами отмечались исключительно футболисты гостей. Кристоффер Олссон, Вандерсон и Кайо отправили по мячу в ворота соперника, а Юрий Газинский — в свои. При этом «выстрел» бразильского защитника получился шедевральным. Тот оказался первым на подборе и с 28 метров вбил мяч в дальний угол. К этому моменту ростовчане уже находились без тренера — за вторую жёлтую карточку со скамейки был удалён Валерий Карпин. По словам наставника, арбитр Алексей Матюнин ошибочно подумал, что наставник бросил в него бутылку.