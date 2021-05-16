«Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ, «Локомотив» — в ЛЕ, «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций

Определились все участники европейских клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сезона-2021/22 от России.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов завоевал петербургский «Зенит», ставший чемпионом РПЛ. «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков, и завоевал право выступить в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

«Локомотив» получил право выступления в Лиге Европы, завоевав Кубок России.

В новом турнире УЕФА — Лиге конференций — сыграют занявший четвёртое место казанский «Рубин», вышедший в еврокубки впервые за шесть лет, а также ставший пятым «Сочи», который впервые выступит в Европе, начав со второго квалификационного раунда.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.