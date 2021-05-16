Олич высказался о проигрыше ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение команды от столичного «Динамо» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Олич высказался о проигрыше ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Сегодня первые полчаса были очень хорошие, контролировали игру, проводили качественные атаки. Но за 10 минут до конца первого тайма выпустили игру из-под контроля. Надеялся, что за перерыв команда отдохнёт. Недоволен тем, как провели второй тайм, как вышли на него. «Динамо» показало хорошую игру, контролировало её во втором тайме», — приводит слова Олича «Чемпионат».

Он отметил, что команда пропустила первые два мяча, допустив «детские» ошибки.

«Много футболистов во втором тайме играли не так, как мы начали первый тайм. Много причин, почему мы пропустили три гола», — добавил специалист.

ЦСКА на выезде проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:3, и по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

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