Агент Николича заявил, что пока не общался с «Локомотивом» по новому контракту тренера

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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы наставника «Локомотива» Марко Николича, высказался относительно ситуации с контрактом сербского тренера.
Агент Николича заявил, что пока не общался с «Локомотивом» по новому контракту тренера
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сейчас я ничего не могу комментировать. Встреч с руководством «Локомотива» не было. Сегодня Марко улетает домой, в Сербию. Вопрос с контрактом? Возможно, это решится уже через пару дней», — цитирует Йоксимовича Sport24.

Действующий контракт Николича рассчитан до 31 мая 2022 года. В нынешнем сезоне «Локомотив» под руководством сербского специалиста стал обладателем Кубка России.

Ранее «Локомотив» победил «Урал», но остался третьим по итогам сезона РПЛ.

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