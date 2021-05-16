Агент Николича заявил, что пока не общался с «Локомотивом» по новому контракту тренера

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы наставника «Локомотива» Марко Николича, высказался относительно ситуации с контрактом сербского тренера.

«Сейчас я ничего не могу комментировать. Встреч с руководством «Локомотива» не было. Сегодня Марко улетает домой, в Сербию. Вопрос с контрактом? Возможно, это решится уже через пару дней», — цитирует Йоксимовича Sport24.

Действующий контракт Николича рассчитан до 31 мая 2022 года. В нынешнем сезоне «Локомотив» под руководством сербского специалиста стал обладателем Кубка России.

Ранее «Локомотив» победил «Урал», но остался третьим по итогам сезона РПЛ.