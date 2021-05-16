«Локомотив» победил «Урал», но остался третьим по итогам сезона РПЛ
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Встреча, прошедшая на «РЖД Арене» в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
«Урал» играл вдесятером с 27-й минуты, когда за две жёлтые карточки был удалён Рафал Аугустыняк, а на 75-й минуте екатеринбургская команда осталась вдевятером: Даниэль Мишкич получил красную карточку за перебор предупреждений по ходу встречи.
Победу «Локомотиву» принёс гол Дмитрия Рыбчинского, забившего на 89-й минуте.
Таким образом, по итогам 30 туров «Локомотив» с 57 очками занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 35 очками стал 12-м.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.