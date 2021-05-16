Погоня «Локо» за «Спартаком», спор «Рубина» и «Сочи» за еврокубки, дерби «Динамо» — ЦСКА: главные интриги 30-го тура РПЛ

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Артём Андриянов, Карен Саркисян
В чемпионате России по футболу сезона-2020/21 проходит заключительный, 30-й тур. «Спартак» и «Локомотив» в заочном споре определяют обладателя серебряных медалей, а «Рубин», «Сочи» и ЦСКА сражаются за путёвки в Лигу конференций. В свою очередь, «Краснодар» встречается с «Ростовом» в южном дерби, а «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ. RT ведёт онлайн-трансляцию 30-го тура Премьер-лиги.
Погоня «Локо» за «Спартаком», спор «Рубина» и «Сочи» за еврокубки, дерби «Динамо» — ЦСКА: главные интриги 30-го тура РПЛ
  • Защитники «Локомотива» Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, форвард «Спартака» Джордан Ларссон
  • © Официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ)
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  • 16 мая 2021

    Гол! Тикнизян открывает счёт в матче «Динамо» — ЦСКА!

  • Тем временем журналист Василий Уткин признался, что среди всего списка он выбрал для просмотра матч в Грозном. Пока он отметил скоростные данные нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

  • Вторая жёлтая карточка в матче «Ростов» — «Краснодар». Чернов получил предупреждение после нарушения правил против Фольмера.

  • Хорошую контратаку организовало «Динамо». Лесовой остановился с мячом перед штрафной, и у него отобрали мяч.

  • Согласно пункту 6.5 регламента Тинькофф РПЛ при температуре воздуха, превышающей 35 градусов, игра «Уфа» — «Арсенал» задерживается на неопределённое время, сообщает пресс-служба «Уфы».

  • Побывал мяч в воротах «Ротора», но арбитр матча зафиксировал офсайд.

  • А вот и первый гол заключительного игрового дня! Артём Дзюба открыл счёт в матче с «Тамбовом», забив свой 17-й мяч в этом сезоне РПЛ. Последовала подача углового, Дмитрий Чистяков совершил скидку и Дзюба практически без проблем обработал мяч и поразил ворота соперника. После этого форвард посвятил гол рождению третьего ребёнка. Примечательно, что это уже 200-й мяч в карьере Артёма. (11')

  • Тем временем матч «Уфа» — «Арсенал» задерживается на неопределённое время.

  • Первая жёлтая карточка в матче «Ростов» — «Краснодар». Фольмер опасно сыграл в подкате против Сорокина.

  • «Локомотив» же завладел преимуществом в игре с «Уралом» с первых минут. Команда Николича контролирует мяч и пока присматривается к сопернику.

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