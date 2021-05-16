Погоня «Локо» за «Спартаком», спор «Рубина» и «Сочи» за еврокубки, дерби «Динамо» — ЦСКА: главные интриги 30-го тура РПЛ

В чемпионате России по футболу сезона-2020/21 проходит заключительный, 30-й тур. «Спартак» и «Локомотив» в заочном споре определяют обладателя серебряных медалей, а «Рубин», «Сочи» и ЦСКА сражаются за путёвки в Лигу конференций. В свою очередь, «Краснодар» встречается с «Ростовом» в южном дерби, а «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ. RT ведёт онлайн-трансляцию 30-го тура Премьер-лиги.

Защитники «Локомотива» Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, форвард «Спартака» Джордан Ларссон

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