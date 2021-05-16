Погоня «Локо» за «Спартаком», спор «Рубина» и «Сочи» за еврокубки, дерби «Динамо» — ЦСКА: главные интриги 30-го тура РПЛ
- Защитники «Локомотива» Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, форвард «Спартака» Джордан Ларссон
- © Официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ)
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16 мая 2021
Гол! Тикнизян открывает счёт в матче «Динамо» — ЦСКА!
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Тем временем журналист Василий Уткин признался, что среди всего списка он выбрал для просмотра матч в Грозном. Пока он отметил скоростные данные нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.
Я смотрю Спартак - Ахмат.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) May 16, 2021
Ларссон быстр, а Крал лохмат https://t.co/PGnDZMLlWZ
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Вторая жёлтая карточка в матче «Ростов» — «Краснодар». Чернов получил предупреждение после нарушения правил против Фольмера.
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Хорошую контратаку организовало «Динамо». Лесовой остановился с мячом перед штрафной, и у него отобрали мяч.
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Согласно пункту 6.5 регламента Тинькофф РПЛ при температуре воздуха, превышающей 35 градусов, игра «Уфа» — «Арсенал» задерживается на неопределённое время, сообщает пресс-служба «Уфы».
Согласно пункту 6.5 регламента Тинькофф РПЛ при температуре воздуха, превышающей 35 градусов, игра #УфаАрсенал задерживается на неопределенное время— ФК УФА (@UfaFc) May 16, 2021
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Побывал мяч в воротах «Ротора», но арбитр матча зафиксировал офсайд.
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А вот и первый гол заключительного игрового дня! Артём Дзюба открыл счёт в матче с «Тамбовом», забив свой 17-й мяч в этом сезоне РПЛ. Последовала подача углового, Дмитрий Чистяков совершил скидку и Дзюба практически без проблем обработал мяч и поразил ворота соперника. После этого форвард посвятил гол рождению третьего ребёнка. Примечательно, что это уже 200-й мяч в карьере Артёма. (11')
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Тем временем матч «Уфа» — «Арсенал» задерживается на неопределённое время.
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Первая жёлтая карточка в матче «Ростов» — «Краснодар». Фольмер опасно сыграл в подкате против Сорокина.
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«Локомотив» же завладел преимуществом в игре с «Уралом» с первых минут. Команда Николича контролирует мяч и пока присматривается к сопернику.
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