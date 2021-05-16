Червиченко заявил, что не понимает, зачем проводить все матчи 30-го тура РПЛ в одно время

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о проведении всех матчей заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в одно время.

«Не понимаю этого. Как можно следить за восемью играми одновременно? Далеко не все они влияют на вылет из лиги или на распределение мест в еврокубках. Почему такие матчи не провести в другое время? К примеру, на что влияет матч «Ростов» — «Краснодар»? А «Тамбов» — «Зенит»?», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Матчи заключительного, 30-го тура РПЛ «Химки» — «Сочи», «Уфа» — «Арсенал», «Рубин» — «Ротор», «Тамбов» — «Зенит», «Локомотив» — «Урал», «Динамо» — ЦСКА, «Ахмат» — «Спартак» и «Ростов» – «Краснодар» состоятся 16 мая и начнутся в 14:00 мск.

Ранее Червиченко поделился ожиданиями от выездного матча «Спартака» с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ.