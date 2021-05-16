Червиченко: лёгкой прогулки у «Спартака» в Грозном не будет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выездного матча команды с грозненским «Ахматом» в рамках заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочу начать с празднеств. Я к ним всегда отношусь осторожно: эти скачки и размахивания руками, что мы увидели на «Открытие арене» после «Химок», когда команде ещё предстоит важнейший матч в Грозном, это из серии — не прогневи Бога. День рождения заранее не принято праздновать, а тут скакали так, будто уже попали в Лигу чемпионов. Думаю, в Грозном никто не собирается делать подарки. Лёгкой прогулки у «Спартака» не будет», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Она отметил, что у «Спартака» есть проблемы в обороне, и если команде не удастся забить пару мячей за первые 20 минут, то исход встречи может быть любым.

«Если же ничья будет на табло большую часть матча, то в концовке возникнет большая нервозность. И это может привести к тому, что «Спартак» потеряет вторую строчку», — добавил экс-президент клуба.

Перед заключительным туром «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков, и опережает идущий третьим «Локомотив» на три очка.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что если ЦСКА не попадёт в еврокубки, то этот сезон будет самым провальным.