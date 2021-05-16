Газзаев: если ЦСКА не попадёт в еврокубки, то этот сезон будет самым провальным

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Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился ожиданиями от борьбы команды за попадание в еврокубки по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В турнирной таблице всё очень плотно, сейчас от ЦСКА мало что зависит. Всё будет решаться в играх конкурентов. Впервые за 20 лет ЦСКА может остаться без еврокубков. Перед заключительным туром практически всё понятно. На 90% ясно, кто попадет в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Если ЦСКА, не попадет в еврокубки, то этот сезон будет самым провальным. И одним из самых неудачных за 20 лет», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что затрудняется объяснить не самые удачные выступления своего бывшего клуба.

«Поменяли тренера, пришёл Ивица Олич, появились деньги. Ну и что дальше?» — добавил Газзаев.

Перед заключительным туром ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В последнем матче сезона армейцы на выезде сыграют с московским «Динаом».

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