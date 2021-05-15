Игнатьев считает, что «Спартак» не упустит второе место в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал борьбу за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое в настоящий момент занимает московский «Спартак».

«Шансов больше у «Спартака», его устраивает и ничья. Эту задачу команде будет несложно решить, учитывая её уровень мотивации и отношение к процессу. У команды Тедеско выше уровень футболистов, поэтому, думаю, «Спартак» не упустит второго места. У «Спартака» есть готовность сыграть на результат, но ты всё равно держишь в уме запас, который даёт тебе возможность играть вничью. Когда нужно выигрывать, это не всегда приводит к положительному результату, поскольку заставляет спешить, делать невынужденные ошибки. А здесь будет больше рассудительности. При том подборе футболистов, которые там есть, за исключением игроков обороны, где есть о чём говорить, это неудивительно», — приводит слова Игнатьева «Советский спорт».

Перед заключительным туром РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея 56 очков. «Локомотив» идёт третьим, имея 53 очка.

Ранее источник назвал причину, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак».