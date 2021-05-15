Игнатьев считает, что «Спартак» не упустит второе место в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал борьбу за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое в настоящий момент занимает московский «Спартак».
Игнатьев считает, что «Спартак» не упустит второе место в РПЛ
  • © spartak.com

«Шансов больше у «Спартака», его устраивает и ничья. Эту задачу команде будет несложно решить, учитывая её уровень мотивации и отношение к процессу. У команды Тедеско выше уровень футболистов, поэтому, думаю, «Спартак» не упустит второго места. У «Спартака» есть готовность сыграть на результат, но ты всё равно держишь в уме запас, который даёт тебе возможность играть вничью. Когда нужно выигрывать, это не всегда приводит к положительному результату, поскольку заставляет спешить, делать невынужденные ошибки. А здесь будет больше рассудительности. При том подборе футболистов, которые там есть, за исключением игроков обороны, где есть о чём говорить, это неудивительно», — приводит слова Игнатьева «Советский спорт». 

Перед заключительным туром РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея 56 очков. «Локомотив» идёт третьим, имея 53 очка.

Ранее источник назвал причину, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить