Источник назвал причину, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак»

Полузащитник Аяз Гулиев, расторгнувший контракт с московским «Спартаком», с лета 2020 года восстанавливался от тяжёлой болезни лёгких.

«Болезнь такая, что непонятно, откуда берётся. Но это лёгкие. Летом он даже тренироваться не мог», — цитирует источника «Чемпионат».

Напомним, что зимой 2021 года Гулиев с лишним весом приезжал на тренировочные сборы «Спартака» в Дубае.

Отмечается, что лишний вес полузащитника был связан с особыми препаратами, которые он должен был принимать для борьбы с болезнью лёгких.

Ранее Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака».