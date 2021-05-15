Источник назвал причину, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак»

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Полузащитник Аяз Гулиев, расторгнувший контракт с московским «Спартаком», с лета 2020 года восстанавливался от тяжёлой болезни лёгких.
Источник назвал причину, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак»
  • globallookpress.com

«Болезнь такая, что непонятно, откуда берётся. Но это лёгкие. Летом он даже тренироваться не мог», — цитирует источника «Чемпионат».

Напомним, что зимой 2021 года Гулиев с лишним весом приезжал на тренировочные сборы «Спартака» в Дубае.

Отмечается, что лишний вес полузащитника был связан с особыми препаратами, которые он должен был принимать для борьбы с болезнью лёгких.

Ранее Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака».

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