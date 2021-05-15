Источник назвал причину, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак»
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«Болезнь такая, что непонятно, откуда берётся. Но это лёгкие. Летом он даже тренироваться не мог», — цитирует источника «Чемпионат».
Напомним, что зимой 2021 года Гулиев с лишним весом приезжал на тренировочные сборы «Спартака» в Дубае.
Отмечается, что лишний вес полузащитника был связан с особыми препаратами, которые он должен был принимать для борьбы с болезнью лёгких.
Ранее Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака».