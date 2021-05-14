Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака»

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Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от последнего матча Доменико Тедеско во главе московского «Спартака» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака»
  • ©spartak.com

«Каждый футболист играет сам за себя, так же как и тренер. Уверен, в эти 90 минут Тедеско забудет о своём уходе из «Спартака». Когда наставник выходит на бровку, он уже не думает ни о чём, кроме самого матча. Игра завораживает, и ты уже не думаешь о том, что за спиной», — сказал Ташуев в интервью RT.

Также тренер высказался о том, может ли «Спартак» сыграть вторым номером из-за отсутствия необходимости побеждать.

«В этом заключается игровой стиль красно-белых. Команда достаточно высоко прессингует, активно отбирает мяч на чужой половине поля и рассчитывает на контратаки. Это веяние времени. Чем меньше владение мячом, тем выше вероятность гола. Позиционная атака понижает вероятность взятия ворот, в то время как правильный прессинг, наоборот, увеличивает. Спартаковцы стараются придерживаться этой модели. Но посмотрим, как будет на деле», — сказал он.

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