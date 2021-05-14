«В эти 90 минут Тедеско забудет об уходе из «Спартака»: Самедов, Березовский и Ташуев — о матчах лидеров в 30-м туре РПЛ

Во время матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом» Доменико Тедеско будет думать об игре, а не об уходе из «Спартака», заявил экс-наставник «Краснодара» Сергей Ташуев. В свою очередь, экс-полузащитник сборной России Александр Самедов предположил, что победа в Кубке России не повлияет на мотивацию «Локомотива» во встрече с «Уралом». А бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский выразил уверенность, что бело-голубые сделают всё возможное, чтобы одержать победу над ЦСКА и помешать ему пробиться в еврокубки. Что говорили эксперты о матчах лидеров РПЛ в преддверии заключительного тура чемпионата — в материале RT.

«Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом»





Победа в Кубке России над «Крыльями Советов» не скажется на мотивации «Локомотива» в заключительном туре чемпионата России по футболу. Такое мнение в преддверии встречи 30-го тура с «Уралом» выразил экс-полузащитник железнодорожников Александр Самедов. Также бывший хавбек сборной России ответил на вопрос, рискует ли Марко Николич лишиться места в команде, если москвичи упустят бронзовые медали.

— В среду «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» и завоевал Кубок России. Как скажется эта победа на состоянии московской команды в матче с «Уралом»?

— Понятно, что победа в Кубке — это всегда эмоционально. Но ребята понимают, за что они бьются в чемпионате. Всё-таки путёвка в Лигу чемпионов очень важна и для клуба, и для болельщиков. Думаю, что игроки будут держать это в голове. «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом».

— Многие считают, что железнодорожники более достойны места в Лиге чемпионов. Разделяете ли вы эту позицию?

— Сложно сказать. И у «Спартака», и «Локомотива» были спады и подъёмы. Наверное, кто больше достоин, покажет турнирная таблица.

— Для Фёдора Смолова это последний шанс доказать свою состоятельность тренерскому штабу сборной России. Что должен сделать нападающий, чтобы его всё-таки включили в состав?

— Он уже давным-давно всё доказал. Что касается непопадания в список сборной России, это видение тренерского штаба. На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной. Но надо уважать выбор Станислава Черчесова. В предстоящем туре Фёдор будет бороться за возможность попасть в Лигу чемпионов, а не в национальную команду.

— Общеизвестно, что Павел Погребняк не жалует «Спартак», но форвард также известен тем, что выкладывается в любом матче вне зависимости от соперника. Как думаете, удастся ли ему огорчить железнодорожников и будет ли он сожалеть, если поможет красно-белым?

—Думаю, что история с нелюбовью Павла к «Спартаку» в прошлом. Он в таком возрасте, что какое-то недовольство по отношению к красно-белым осталось позади. Погребняк — воспитанник «Спартака» и постоянно об этом говорит. Он находится в прекрасной форме и многим молодым стоит поучиться у него. Уверен, что он выйдет на поле и постарается сделать своё дело.

— Если «Локомотив» упустит медаль, скажется ли это на статусе Марко Николича в клубе или выигранный Кубок станет индульгенцией для наставника?

—Не хочу фантазировать. Николич и его команда провели отличный отрезок в весенний период. Но никто не снимал задачу попасть в Лигу чемпионов. Думаю, что все в клубе сконцентрированы, чтобы выполнить её.

«Задача «Спартака» в матче с «Ахматом» — раскрепоститься и играть в свой футбол»





«Спартак» не отойдёт от своего фирменного стиля и сыграет вторым номером в матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», предположил бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев. При этом специалист выразил уверенность, что во время встречи с грозненцами Доменико Тедеско не будет думать о скором уходе из клуба.

— «Спартак» выиграл последние четыре матча против «Ахмата». Будет ли предстоящая игра в Грозном лёгкой прогулкой для красно-белых, особенно учитывая, что им достаточно добыть ничью, а не победу?

— «Ахмат» — команда, играющая достаточно агрессивно, со скоростными футболистами в составе. Уверен, у них будет правильный настрой. Для «Спартака» эта встреча не станет лёгкой прогулкой — 100%. Будет игра «от ножа».

— За последние четыре года красно-белые трижды посредственно выглядели в последнем туре: в 2017-м году уступили «Арсеналу» (0:3), в 2018-м — «Динамо» (0:1), в 2019-м — «Оренбургу» (0:2). Учитывая проблемы «Спартака» в обороне, история может повториться?

— Главная задача «Спартака» в матче с «Ахматом» — раскрепоститься и играть в свой футбол. Если команда будет думать о том, как сохранить ничью, и рассчитывать на ошибки соперника, тогда возникнут проблемы. Главному тренеру надо найти подход к подопечным и правильно их настроить на встречу. Тогда всё будет нормально.

— Для Доменико Тедеско матч с «Ахматом» станет последним во главе «Спартака». Это может оказать негативный эффект на красно-белых, или наоборот, футболисты будут биться за него до последней секунды?

— Каждый футболист играет сам за себя, так же как и тренер. Уверен, в эти 90 минут Тедеско забудет о своём уходе из «Спартака». Когда наставник выходит на бровку, он уже не думает ни о чём, кроме самого матча. Игра завораживает, и ты уже не думаешь о том, что за спиной.

— Отсутствие необходимости побеждать может заставить «Спартак» сыграть вторым номером?

— В этом заключается игровой стиль красно-белых. Команда достаточно высоко прессингует, активно отбирает мяч на чужой половине поля и рассчитывает на контратаки. Это веяние времени. Чем меньше владение мячом, тем выше вероятность гола. Позиционная атака понижает вероятность взятия ворот, в то время как правильный прессинг, наоборот, увеличивает. Спартаковцы стараются придерживаться этой модели. Но посмотрим, как будет на деле.

— В прошлом туре отданный в аренду «Химкам» Максим Глушенков огорчил «Спартак». Сработает ли «правило бывших» в случае с Георгием Мелкадзе или Артёмом Тимофеевым?

— «Правило бывших» — немного надуманная вещь, но иногда и правильная. В том плане, что футболисты пытаются доказать свою состоятельность бывшим клубам и прыгнуть выше головы. При этом они знают своих экс-партнёров, стиль игры команды в обороне и атаке, поэтому часто себя проявляют.

— Может ли «Локомотив» прибегнуть к «стимулированию» грозненского клуба?

— Любая команда может прибегнуть к подобному. В футболе такое случается. Ведь стимулирование — это вещь не только материальная. Раньше никто не запрещал это. Как сейчас — не знаю.

«Игроки «Динамо» будут из кожи вон лезть, чтобы победить ЦСКА»





Дружеские отношения между клубами не повлияют на результат матча между «Динамо» и ЦСКА, заявил экс-голкипер бело-голубых Роман Березовский. Известный в прошлом футболист предположил, почему подопечные Сандро Шварца провалили заключительный отрезок сезона и выразил мнение, что армейцам не хватает квалифицированных игроков.

— В концовке сезона «Динамо» выиграло лишь один матч из шести, а в трёх последних играх не забило ни одного мяча. С чем связаны эти неудачи?

— «Динамо» обладает составом для проведения масштабной ротации. Но, на мой взгляд, в нужный момент эта возможность не была использована. Ожидалось, что к концу сезона у молодых талантов накопится определённая психологическая усталость. Возможно, в некоторых матчах надо было дать им передохнуть и сделать ставку на более опытных игроков.

— Не кажется ли вам, что Сандро Шварц упёрся в некий потолок возможностей игроков. То есть выжал максимум из тех, кто был в его распоряжении, а для выхода на качественно иной уровень ему требуется серьёзное усиление.

— В «Динамо» полно опытных футболистов, усиление команде не требуется. Не так много игрового времени имеют Николай Комличенко, Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе. Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Даниил Лесовой постоянно выходят в стартовом составе, но им тяжело каждый раз давать хороший результат.

— В отличие от «Динамо», ЦСКА ещё имеет шансы спасти сезон и пробиться в еврокубки. Может ли этот фактор стать ключевым в дерби или бело-голубые на родном стадионе будут делать всё возможное, чтобы помешать армейцам?

— В последние годы «Динамо» часто отбирает важные очки у ЦСКА. Думаю, они будут стараться достойно завершить сезон перед болельщиками на родном стадионе. Бело-голубые не имеют шансов пробиться в Лигу конференций, но могут помешать ЦСКА, который сейчас переживает не лучшие времена.

— Тот факт, что ЦСКА пропускал в семи из восьми последних матчей, говорит о наличии серьёзных проблем в обороне?

— У ЦСКА комплекс проблем, который привёл к смене тренера. Игроки очень старались и при Викторе Гончаренко, и при Ивице Оличе. Но чувствуется, что армейцам не хватает квалифицированных футболистов, которые могли бы быть полезны.

— ЦСКА и «Динамо» считаются дружественными клубами. Существует ли вероятность, что бело-голубые помогут «братской команде» в борьбе за еврокубки?

— Этот вариант исключён. Понятно, что эти клубы дружат между собой. Но если будет какая-то фальшь, болельщики почувствуют это и не простят футболистам. В матче будет ожесточённая борьба. А там посмотрим, кто выиграет. Но то, что игроки «Динамо» будут из кожи вон лезть, чтобы победить ЦСКА и порадовать себя и своих болельщиков, я не сомневаюсь.