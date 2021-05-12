Гол Смолова с пенальти, пас Сергеева пяткой и травма Баринова: как «Локомотив» завоевал Кубок России по футболу

«Локомотив» победил «Крылья Советов» и в девятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Марко Николича. В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано, Фёдор Смолов и Мурило. А у самарцев автором единственного гола стал Владислав Сарвели, отличившийся после комбинации с участием Ивана Сергеева и Дениса Якубы. Также матч запомнился травмой Дмитрия Баринова.

Второй год подряд в финале Кубка России один из лидеров РПЛ встречался с командой ФНЛ, обеспечившей себе выход в высший футбольный дивизион страны. Однако мотивация участников решающего матча во многом отличалась. Если тот же «Зенит» в первую очередь преследовал задачу выиграть очередной трофей и впервые с 2010 года оформить золотой дубль, то «Локомотив» — застраховать себя от фиаско на финише сезона и обеспечить путёвку во второй по значимости еврокубок. За тур до конца подопечные Марко Николича отстают от идущего вторым «Спартака» на три балла и имеют минимальные шансы на занять второе место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Что касается «Крыльев Советов», то они могли не только поставить эффектную точку в сезоне, но и вписать своё имя в историю. Так, самарцы уже гарантировали себе первое место в турнирной таблице ФНЛ и возможность вернуться в Премьер-лигу. До сегодняшнего дня помешать этому могло разве что отсутствие лицензии РФС I для участия в РПЛ, но к старту матча и этот вопрос был разрешён. Таким образом, подопечные Игоря Осинькина наверняка находились в отличном настроении и уж точно были не против добыть путёвку в Лигу Европы и встать в один ряд с «Ахматом». До настоящего момента лишь грозненскому коллективу удавалось выиграть Кубок России, выступая во втором по силе первенстве страны.

И уже по первым минутам сложилось впечатление, что самарцы гораздо сильнее хотят победить. За первые несколько минут игры «Крылья» организовали сразу три подхода к воротам «Локомотива» и даже успели включить в игру Маринато Гилерме. Скоростные рывки Антона Зиньковского, Рикарду Алвеша и Владислава Сарвели позволяли нагнетать обстановку в штрафной красно-зелёных, но застать врасплох вратаря не получалось.

В первую четверть часа преимущество номинальных гостей было ощутимым. Железнодорожники действовали немного инертно и уступали волжанам в скорости. Однако в ключевой момент сказалась разница в классе футболистов. Мехди Зеффан допустил грубую ошибку и вместо собственного голкипера скинул мяч аккурат на набегавшего в штрафную Франсуа Камано. Гвинеец в касание покатил мяч мимо вышедшего из ворот Ивана Ломаева, открыл счёт и вышел в лидеры гонки бомбардиров Кубка России.

В этот момент было бы логично сказать своё слово лучшему голеадору сезона в составе «Крыльев Советов». В нынешнем чемпионате Иван Сергеев записал на свой счёт 40 голов и установил рекорд лиги по результативности, да и в преддверии финала Кубка делил первое место по числу забитых мячей. Подобные успехи уже позволили ему привлечь к себе внимание клубов РПЛ, а его точный удар в матче с «Локомотивом» мог снять все вопросы о его перспективах.

Сергеев не смог поразить ворота Гилерме, зато проявил качества ассистента и принял непосредственное участие в ответном голе самарцев. Форвард получил пас от Зиньковского в штрафной и всем видом показал, что готовится нанести удар, но вместо этого пяткой адресовал мяч Денису Якубе. Последовал прострел вдоль ворот, который завершил Владислав Сарвели. «Крылья» впервые в своей истории отличились в финале Кубка России и вернули интригу в противостоянии с «Локомотивом», но это событие серьёзно омрачили фанаты москвичей. Те крайне агрессивно отреагировали на успех оппонента и забросали штрафную площадь Ломаева пластиковыми бутылками. В итоге лишь прибежавшему с противоположной половины поля Гилерме удалось успокоить разбушевавшихся болельщиков.

Вторая половина тайма запомнилась не только опасными ударами по воротам «Локомотива», но и обилием жёсткой борьбы, которая привела к потере двух футболистов. За минуту до окончания основного времени тайма Якуба был вынужден уступить место Максиму Виктюгову. Автор голевой передачи повредил левую ногу в столкновении с Камано, а после ухода с поля не смог сдержать слёз. А уже в перерыве Николич был вынужден заменить Дмитрия Баринова на Даниила Куликова. В одном из эпизодов хавбек сборной России присел на газон и схватился за правое колено, из-за повреждения которого он пропустил более пяти месяцев.

Начало второй половины получилось обескураживающим для чемпионов ФНЛ. Рифат Жемалетдинов по левому флангу прорвался в штрафную оппонента и отдал передачу на набегавшего Фёдора Смолова. Сергей Божин попытался в подкате остановить форварда, но попал тому в ноги. У главного арбитра Сергея Иванова не осталось иного выбора, кроме как указать на точку. К мячу подошёл сам пострадавший и не без труда переиграл Ломаева.

Вплоть до 65-й минуты подопечные Осинькина активно шли вперёд и регулярно создавали проблемы для обороны железнодорожников. Шанс оформить дубль имел Сарвели, а ближе всех к голу был Сергеев. Нападающий выиграл борьбу на втором этаже, но не сумел попасть в дальний угол и сделать самому себе подарок на день рождения. Накануне бомбардиру «Крыльев» исполнилось 26 лет.

С течением времени «Локомотив» всё больше прибирал инициативу к своим рукам, а окончательно завладел ей после того, как Николич провёл три замены подряд. Станислав Магкеев помог укрепить среднюю линию, а Антон Миранчук принял непосредственное участие в организации нескольких опасных моментов у ворот противника. Тем не менее точку в противостоянии поставил именно Мурило. Бразильский защитник выиграл борьбу при розыгрыше углового и направил мяч точно под перекладину.

Несмотря на разницу в счёте, «Крылья Советов» не сдались и активно провели концовку встречи. Для полноценного навала сил не хватило, но создать напряжённость у ворот «Локомотива» удалось. А в ходе одной из атак дрогнул сам Гилерме. Голкипер крайне неудачно сыграл на выходе и буквально отдал передачу на Сергеева. Тот убрал мяч под левую ногу и пробил с лёта, но не попал в створ.

«Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» и в рекордный девятый раз в истории стал обладателем Кубка России.