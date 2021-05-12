РФС подвёл итоги конкурса «Россия — футбольная страна!»

Российский футбольный союз (РФС) подвёл итоги Национального этапа Всероссийского смотра-конкурса проектов массового футбола «Россия — футбольная страна!».

Как сообщает пресс-служба РФС, были определены победители во всех восьми номинациях:

— лучший проект в области развития массового футбола: фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА», Челябинская область;

— лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ: «Крылья мечты», Самарская область;

— лучший проект в области развития массового футбола среди женщин: «SIRIUS — в футболе только девушки», Владимирская область;

— лучшая любительская футбольная лига: Калужская футбольная лига, Калужская область;

— лучший любительский клуб в области развития массового футбола: «Импульс», Самарская область;

— лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола: «Зенит», Санкт-Петербург, проект «Большой фестиваль футбола»;

— лидер в области развития массового футбола: Анатолий Самков, Республика Саха, Якутия;

— лучшая региональная федерация в области развития массового футбола: Федерация футбола Ростовской области.

Награждение победителей конкурса состоится на финальном матче Кубка России в Нижнем Новгороде 12 мая.

«Благодаря конкурсу мы смогли убедиться в многообразии футбольной жизни в стране, наградить авторов лучших проектов и объединить лидеров, развивающих футбол, как друг с другом, так и с региональными федерациями — для обмена опытом и лучшими практиками. Мы решили продолжать этот проект и приглашаем всех любителей футбола принять участие в конкурсе в следующем году», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии планируют создать два футбольных клуба и построить стадион.