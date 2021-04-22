В Ингушетии планируют создать два футбольных клуба и построить стадион
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Как сообщает пресс-служба РФС, согласно подписанному соглашению к концу 2024 года в Магасе планируется построить стадион вместимостью 15 тыс. человек, в муниципальных образованиях республики появятся семь полноразмерных полей и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, будут созданы пять новых отделений футбола, а также два профессиональных футбольных клуба.
Отмечается, что в рамках соглашения также будет сделан акцент на развитии системы подготовки резерва и повышении доступности футбола для девушек.
Ранее РФС подписал соглашение о развитии футбола в Рязанской области.