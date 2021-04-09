РФС подписал соглашение о развитии футбола в Рязанской области

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Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта заключили соглашение с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым о развитии футбола в регионе.
РФС подписал соглашение о развитии футбола в Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте РФС.

Отмечается, что данное соглашение позволит увеличить на 65% число граждан, занимающихся этим видом спорта, к 2024 году. Документ разработан с учётом целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» и общенациональной стратегии развития футбола в стране до 2030 года.

«Мы сможем совершенствовать и на качественно новом уровне выстраивать систему подготовки спортсменов в регионе, придать новый импульс развитию клубного футбола. Продолжится укрепление тренерского состава, а также создание современной спортинфраструктуры. Сейчас в Рязанской области в этом виде спорта почти 26 тыс. человек, к 2024 году эта цифра должна вырасти до 43 тыс. человек», — сказал Любимов.

К концу 2024 года в Рязанской области будет построен малоформатный футбольный манеж и более десяти полноразмерных полей и мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. 

Как отметил министр спорта Олег Матыцин, отдельное внимание будет уделено подготовке новых квалифицированных тренеров.

«Система профессионального футбола, включающая в себя мужской футбольный и мини-футбольный клубы и команду женской Суперлиги, сохранится в полном объёме и продолжит устойчиво развиваться», — заявил Матыцин.

Ранее сообщалось, что определились полуфинальные пары Кубка России по футболу.

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