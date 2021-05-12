«Локомотив» и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на финал Кубка России

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» огласили стартовые составы команд на финал Кубка России по футболу сезона-2020/21.

С первых минут в составе «Локомотива» сыграют Маринато Гилерме, Пабло, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Ведран Чорлука, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано, Мацей Рыбус, Максим Мухин и Дмитрий Рыбчинский.

В составе «Крыльев Советов» на поле выйдут Иван Ломаев, Мехди Зеффан, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Юрий Горшков, Роман Ежов, Денис Якуба, Рикарду Алвеш, Антон Зиньковский, Владислав Сарвели и Иван Сергеев.

Финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Рикардо Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом».