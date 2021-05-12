Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом Кубка России по футболу с московским «Локомотивом».

«Зная, что вы в финале, я желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал. Но самое важное, что вы можете победить. Наслаждайтесь финалом, крепко вас обнимаю. Удачи, парни!» — сказал Куарежма в комментарии пресс-службы самарского клуба.

Финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» рассказали об успешном получении лицензии для участия в РПЛ.