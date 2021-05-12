В «Крыльях Советов» рассказали об успешном получении лицензии для участия в РПЛ

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал успешное прохождение лицензирования для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С каждым годом процедура лицензирования всё сложнее и сложнее. Более строго всё. Наши недочёты были связаны с прошлыми долгами клуба. Мы отвечали и реагировали на все пункты, на которые нам указывали», — цитирует Калакуцкого «Чемпионат».

По его словам, клубу оперативно пришлось погасить все долги, после чего были подготовлены все необходимые документы.

«Крылья» досрочно стали чемпионами Футбольной национальной лиги (ФНЛ), что гарантировало им выход в РПЛ. Тем не менее сначала клубу было отказано в получении лицензии для участия в элитном дивизионе из-за долгов. 12 мая волжане успешно прошли лицензирование.

Ранее сообщалось, что апелляционный комитет РФС отказал «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ.