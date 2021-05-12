«Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России по футболу

Московский футбольный клуб «Локомотив» в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России по футболу.

Столичная команда в финале сезона-2020/21 победила самарские «Крылья Советов» и завоевала трофей, выиграв девять из десяти финалов.

«Локомотив» становился обладателем Кубка России в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 годах, а в 1998 году дошёл до финала, в котором уступил «Спартаку».

Железнодорожники остаются рекордсменами по числу побед в турнире. На втором место по данному показателю — московский ЦСКА с семью трофеями.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Крылья Советов в финале КР по футболу.