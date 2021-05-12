«Локомотив» победил «Крылья Советов» в финале КР по футболу
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.
«Локомотив» забил первым. На 15-й минуте отличился Франсуа Камано.
«Крылья Советов» на 22-й минуте ответили голом Владислава Сарвели, забившего после передачи Ивана Сергеева.
Победу «Локомотиву» принёс гол Фёдора Смолова, реализовавшего пенальти на 47-й минуте, и мяч Мурило, отличившегося на 81-й минуте с передачи Мацея Рыбуса.
Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» забросали поле посторонними предметами после гола «Крыльев Советов».