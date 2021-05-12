Фанаты «Локомотива» забросали поле посторонними предметами после гола «Крыльев Советов»

Болельщики московского «Локомотива» забросали поле посторонними предметами после гола самарских «Крыльев Советов» в финале Кубка России по футболу.

На 22-й минуте матча за клуб «Крылья Советов» забил Владислав Сарвели, тем самым сравняв счёт встречи (1:1).

Болельщики «Локомотива» в ответ на пропущенный мяч принялись бросать посторонние предметы в штрафную площадь самарской команды, из-за чего игра была приостановлена, а голкипер красно-зелёных Маринато Гилерме подбежал к фанатскому сектору и попросил болельщиков успокоиться.

Ранее сообщалось, что Рикардо Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом».