Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в честь погибших в Казани

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Матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Казани.
Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в честь погибших в Казани
  • РИА Новости

«11 мая в Казани произошла трагедия. В результате стрельбы в гимназии №175 города погибли дети. РПЛ выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура РПЛ, которые пройдут 16 мая, начнутся с минуты молчания», — гласит сообщение РПЛ.

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу в школе устроил 19-летний юноша, на которого официально зарегистрировано оружие. В результате нападения погибли по меньшей мере девять детей, а также учитель и охранник школы.

Ранее матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани.

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