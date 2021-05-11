Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани
- РИА Новости
«Единая лига ВТБ приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии. Матчи плей-офф 11 и 12 мая стартуют с минуты молчания», — гласит заявление лиги.
В результате стрельбы в школе №175 погибли 11 человек: девять учеников, учитель Алина Федоровичева и охранник школы. Стрельбу открыли двое подростков. Один был задержан, а другой взял заложников, однако позже был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что «Рубин» выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.