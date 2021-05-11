Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани

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Матчи плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ 11 и 12 мая будет предварять минута молчания в связи с трагедией в одной из школ Казани.
Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани
  • РИА Новости

«Единая лига ВТБ приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии. Матчи плей-офф 11 и 12 мая стартуют с минуты молчания», — гласит заявление лиги.

В результате стрельбы в школе №175 погибли 11 человек: девять учеников, учитель Алина Федоровичева и охранник школы. Стрельбу открыли двое подростков. Один был задержан, а другой взял заложников, однако позже был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что «Рубин» выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.

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