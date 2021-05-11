«Рубин» выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе

ФК «Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией в одной из школ города Казани.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении в Twitter «Рубина».

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев вместе со своим сообщником открыл стрельбу в здании гимназии №175. Официально объявлено о гибели семи детей.

Ранее в Казани ввели режим КТО в районе школы после стрельбы.