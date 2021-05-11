В Казани ввели режим КТО в районе школы после стрельбы

В районе школы в Казани, в которой произошла стрельба, введён режим контртеррористической операции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введён режим КТО», — заявила она.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что число погибших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось до 11.

Ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.