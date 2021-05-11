В Казани ввели режим КТО в районе школы после стрельбы

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В районе школы в Казани, в которой произошла стрельба, введён режим контртеррористической операции.
В Казани ввели режим КТО в районе школы после стрельбы
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введён режим КТО», — заявила она.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что число погибших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось до 11.

Ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.

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