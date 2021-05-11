Число погибших в результате стрельбы в Казани возросло до 11 

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Число погибших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось до 11. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Число погибших в результате стрельбы в Казани возросло до 11 
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«По уточнённым данным, в результате стрельбы в школе в Казани погибли 11 человек», — заявили в экстренных службах.

Также агентство со ссылкой на источник сообщило, что двое из числа погибших детей разбились, выпрыгнув во время стрельбы с третьего этажа школы.

Ранее мэрия Казани сообщила, что во все учебные заведения города ограничили вход после того, как в одной из школ произошла стрельба.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место стрельбы в школе.

Позднее власти Татарстана уточнили, что в результате стрельбы в школе погибли восемь человек.

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