Число погибших в результате стрельбы в Казани возросло до 11
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«По уточнённым данным, в результате стрельбы в школе в Казани погибли 11 человек», — заявили в экстренных службах.
Также агентство со ссылкой на источник сообщило, что двое из числа погибших детей разбились, выпрыгнув во время стрельбы с третьего этажа школы.
Ранее мэрия Казани сообщила, что во все учебные заведения города ограничили вход после того, как в одной из школ произошла стрельба.
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место стрельбы в школе.
Позднее власти Татарстана уточнили, что в результате стрельбы в школе погибли восемь человек.