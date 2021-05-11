В Казани ограничили вход в учебные заведения после стрельбы в школе

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Мэрия Казани сообщила, что во все учебные заведения города ограничили вход после того, как в одной из школ произошла стрельба.
В Казани ограничили вход в учебные заведения после стрельбы в школе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом информирует пресс-служба мэрии.

«Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены, дано соответствующее распоряжение», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Городские власти добавили, что во всех учебных заведениях в Казани усилены меры безопасности.

Также в мэрии опровергли сообщения о стрельбе ещё в нескольких школах в городе.

Ранее из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, начали эвакуацию детей. На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи. Также сообщалось о взрыве на месте происшествия.

По данным источника РИА Новости, девять человек погибли, ещё четверо получили ранения.

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