РИА Новости: детей эвакуируют из школы в Казани из-за стрельбы
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«Идёт эвакуация детей из школы», — сказали агентству. Обстоятельства инцидента выясняются.
К месту ЧП направлено более 20 бригад скорой помощи, сообщили в Минздраве Татарстана.
«На вызов отправлены 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения РТ Марат Садыков», — сказали там.
Как сообщал ТАСС, прокуратура начала проверку информации о стрельбе в школе в Казани.
По имеющимся данным, речь идёт о школе №175, она находится на улице Файзи.