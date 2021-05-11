РИА Новости: детей эвакуируют из школы в Казани из-за стрельбы

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RT
Из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, эвакуируют детей. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи.
РИА Новости: детей эвакуируют из школы в Казани из-за стрельбы
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«Идёт эвакуация детей из школы», — сказали агентству. Обстоятельства инцидента выясняются.

К месту ЧП направлено более 20 бригад скорой помощи, сообщили в Минздраве Татарстана.

«На вызов отправлены 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения РТ Марат Садыков», — сказали там.

Как сообщал ТАСС, прокуратура начала проверку информации о стрельбе в школе в Казани.

По имеющимся данным, речь идёт о школе №175, она находится на улице Файзи.

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