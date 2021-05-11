Ученик гимназии в Казани рассказал подробности инцидента

Ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.

«У нас был урок математики, как вдруг на улице очень сильно что-то прогремело... После этого мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошёл очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы. Через 20 минут к нам в класс зашёл ОМОН, нам сказали бежать вниз, и мы побежали к садику №181», — рассказал он.

Ранее, как сообщало РИА Новости, число погибших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось до 11.

Также агентство со ссылкой на источник сообщило, что двое детей разбились, выпрыгнув во время стрельбы с третьего этажа школы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место стрельбы в школе.