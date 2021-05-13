Экс-тренер «Локомотива» остался под впечатлением от игры «Крыльев Советов»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу.

«Была динамичная игра. Мне понравились «Крылья Советов». Они дали свежий взгляд на свою команду. Конечно, у каждой команды есть игровой всплеск после повышения в классе и выхода в финал Кубка. Самарцы рассматривались уже как представители РПЛ, и они были более заряжены эмоционально», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Он отметил, что ему бросился в глаза порыв волжского коллектива, но в финале весомую роль сыграли класс соперника и ошибки самарцев. Тем не менее в плане игровой динамики «Крылья» предстали готовой командой для Российской премьер-лиги.

«Да, горечь есть, но они выглядели хорошо. Они понимали значимость матча и видели, что трофей совсем рядом. Над ними довлело желание его выиграть», — сказал Билялетдинов.

«Локомотив» в девятый раз в истории выиграл Кубок России по футболу, обыграв в финале «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Ранее полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о победе над «Крыльями Советов» в финале Кубка России.