Губерниев: «Спартак» под руководством Тедеско не прибавил

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над «Химками» (2:1) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.
Губерниев: «Спартак» под руководством Тедеско не прибавил
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«Я полностью согласен с Ловчевым, что «Спартак» под руководством Тедеско не прибавил. Команда не играет ярко и у «Химок» выиграла натужно. Не разделяю восторгов многих по поводу Тедеско. Это тренер самобытный, но не более того. «Спартак» создал много моментов, переломил ход встречи с «Химками» — молодцы. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» (53 очка).

Ранее Бояринцев выразил удивление тем, что «Спартак» устроил церемонию для Тедеско.

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