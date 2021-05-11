Бояринцев: для меня удивительно, что «Спартак» устроил церемонию для Тедеско

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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о церемонии прощания столичного клуба с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Бояринцев: для меня удивительно, что «Спартак» устроил церемонию для Тедеско
  • © ФК "Спартак"

«Могу сказать, что в «Спартаке» были главные тренеры, которые намного сильнее Тедеско, однако их так никто не провожал. В последнее время это стало модным: то фанаты помпезно провожали Карреру, — но здесь хоть было понятно, при нём «Спартак» стал чемпионом впервые за долгое время. Тедеско отработал неплохо, он может внести этот тренерский отрезок себе в актив. Если команда выйдет в Лигу чемпионов, это будет положительным результатом. Наверняка Доменико получит от руководства оценку «хорошо». Но для меня несколько удивительно, что клуб устроил для него такую церемонию — в «Спартаке» я такого не помню, хотя там работало много достойных и хороших специалистов», — заявил Бояринцев «Чемпионату».

Тедеско покинет «Спартак» по завершении сезона в связи с окончанием срока действия контракта.

Ранее Деменко выразил мнение, что «Спартаку» лучше нанять отечественного тренера.

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