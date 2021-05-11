Деменко считает, что «Спартаку» лучше нанять отечественного тренера

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился своим мнением о возможном назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Для меня Руй Витория — это абсолютная загадка. Не знаю, как руководители высматривают тренеров и по каким критериям выстраивают отношения. Да, он выигрывал трофеи в Португалии, но ничего выдающегося не добился. Возможно, сыграло роль, что он брал трофеи с каждым клубом, в котором работал, но лично мне кажется странным, что зарубежному тренеру готовы платить порядка €4 млн. Я бы предложил остановиться всё же на российском специалисте — Курбан Бердыев, Валерий Карпин… Они проявляли себя в чемпионате России, а это очень важный фактор. С иностранцем должен работать ещё и переводчик, зарубежные тренеры приносят новые системы… Сколько раз «Спартак» уже ошибался! Я всё-таки сторонник российских специалистов, которые знают наш менталитет», — приводит слова Деменко «Газета.ru».

Руй Витория в прошлом тренировал «Бенфику», с которой дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы 51-летнего специалиста был саудовский «Ан-Наср», который при нём выиграл чемпионат Саудовской Аравии (2018/19) и Суперкубок страны (2019/20).

Ранее сообщалось, что Витория привезёт в «Спартак» четырёх ассистентов.