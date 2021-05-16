Почётный президент РФС назвал Россию флагманом мирового футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал генерального секретаря РФС и президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александра Алаева, который назвал Россию флагманом мирового футбола.
Почётный президент РФС назвал Россию флагманом мирового футбола
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Справедливые слова, отражающие суть происходящего в российском футбольном сообществе. Речь идёт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях национальной сборной и российских клубов. Того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он отметил, что Россия в 2020 году не остановила национальное первенство, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, и стала первой страной, где на матчи были допущены зрители.

«Главное — не были потеряны ни одни соревнования. Алаев абсолютно прав в том, что в смысле организации Россия действительно считается флагманом всего мирового футбола», — сказал он.

Напомним, Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола.

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