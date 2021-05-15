Генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев высказался об уровне российского футбола.
Генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Россия — флагман мирового футбола на данный момент. Мы думали над тем, кто ещё проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию», — цитирует Алаева «Р-Спорт».

Генеральный секретарь РФС отмечает, что в Россия проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.

«На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Алания» и «Оренбург» получили лицензии для участия в ФНЛ.

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