Генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев высказался об уровне российского футбола.

«Россия — флагман мирового футбола на данный момент. Мы думали над тем, кто ещё проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию», — цитирует Алаева «Р-Спорт».

Генеральный секретарь РФС отмечает, что в Россия проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.

«На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Алания» и «Оренбург» получили лицензии для участия в ФНЛ.