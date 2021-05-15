Генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Россия — флагман мирового футбола на данный момент. Мы думали над тем, кто ещё проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию», — цитирует Алаева «Р-Спорт».
Генеральный секретарь РФС отмечает, что в Россия проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.
«На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», — сказал он.
Ранее сообщалось, что «Алания» и «Оренбург» получили лицензии для участия в ФНЛ.