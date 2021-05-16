«Чемпионат»: Мухин переходит в ЦСКА, не договорившись с «Локомотивом» о новом контракте

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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин принял решение о переходе в ЦСКА из-за того, что руководство железнодорожников медленно вело переговоры о подписании нового контракта.
«Чемпионат»: Мухин переходит в ЦСКА, не договорившись с «Локомотивом» о новом контракте
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, близкие к футболисту.

«Переход в ЦСКА случился из-за того, что «Локомотиву» не удалось договориться с игроком о новом контракте», — сказал один из источников.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мухин провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.

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