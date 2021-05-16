Марадишвили: ЦСКА должен победить «Динамо», а после матча поймём, какое место займём в РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Марадишвили: ЦСКА должен победить «Динамо», а после матча поймём, какое место займём в РПЛ
  • © ПФК ЦСКА

«Впереди финальный матч сезона, и все понимают важность этой встречи. К сожалению, в плане попадания в еврокубки не всё зависит от нас. ЦСКА должен победить «Динамо», а после игры поймём, какое место займём в РПЛ», — цитирует Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее Березовский поделился ожиданиями от матча «Динамо» — ЦСКА.

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