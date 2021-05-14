Березовский: игроки «Динамо» будут из кожи вон лезть, чтобы победить ЦСКА

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги между бело-голубыми и ЦСКА.

«В последние годы «Динамо» часто отбирает важные очки у ЦСКА. Думаю, они будут стараться достойно завершить сезон перед болельщиками на родном стадионе. Бело-голубые не имеют шансов пробиться в Лигу конференций, но могут помешать ЦСКА, который сейчас переживает не лучшие времена», — сказал Березовский в интервью RT.

Также бывший вратарь высказался о наличии серьёзных проблем в обороне.

«У ЦСКА комплекс проблем, который привёл к смене тренера. Игроки очень старались и при Викторе Гончаренко, и при Ивице Оличе. Но чувствуется, что армейцам не хватает квалифицированных футболистов, которые могли бы быть полезны», — сказал он.

Березовский ответил на вопрос, существует ли вероятность, что «Динамо» поможет ЦСКА в борьбе за еврокубки.

«Этот вариант исключён. Понятно, что эти клубы дружат. Но если будет какая-то фальшь, болельщики почувствуют это и не простят футболистам. В матче будет ожесточённая борьба. А там посмотрим, кто выиграет. Но в том, что игроки «Динамо» будут из кожи вон лезть, чтобы победить ЦСКА и порадовать себя и своих болельщиков, я не сомневаюсь», — добавил бывший вратарь.

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