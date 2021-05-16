«Уфа» победила «Арсенал» и сохранила прописку в РПЛ

«Уфа» одержала победу над тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе и перенесённая на два часа из-за жары, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Уфе» принёс гол Олега Иванова, отличившегося на восьмой минуте, и автогол Максима Беляева, срезавшего мяч в свои ворота на 43-й минуте.

«Арсенал» ответил голом Эванса Кангвы, забившего на 33-й минуте.

С 52-й минуты гости играли вдесятером — прямую красную карточку получил Гиа Григалава.

Таким образом, по итогам 30 туров «Уфа» с 25 очками заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сумев избежать вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Арсенал» с 23 очками стал 14-м.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.