«Уфа» победила «Арсенал» и сохранила прописку в РПЛ
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Встреча, прошедшая в Уфе и перенесённая на два часа из-за жары, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Уфе» принёс гол Олега Иванова, отличившегося на восьмой минуте, и автогол Максима Беляева, срезавшего мяч в свои ворота на 43-й минуте.
«Арсенал» ответил голом Эванса Кангвы, забившего на 33-й минуте.
С 52-й минуты гости играли вдесятером — прямую красную карточку получил Гиа Григалава.
Таким образом, по итогам 30 туров «Уфа» с 25 очками заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сумев избежать вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Арсенал» с 23 очками стал 14-м.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.