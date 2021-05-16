«Ротор» вылетел из РПЛ

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» не сумел сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2021/22.

Об этом стало известно по завершении всех матчей заключительного, 30-го тура, в которых «Ротор» и «Уфа» боролись за сохранение прописки в РПЛ.

«Ротор» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а «Уфа» на своём поле одержала победу над тульским «Арсеном» (2:1).

Таким образом, «Ротор» с 22 очками завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а «Уфа» поднялась на 13-е место и сумела остаться в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ротор» намерен опротестовать перенос матча «Уфа» — «Арсенал».