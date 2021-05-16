«Ротор» намерен опротестовать перенос матча «Уфа» — «Арсенал»

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский заявил о намерении подать протест в связи с переносом матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

«Сейчас будем разговаривать с юристами, если возможно подать какой-то протест, то мы его подадим, потому что это беспредел и такое надо прекращать.Такие матчи должны начинаться в одно время, так как «Уфа» с «Арсеналом» сейчас играют просто товарищеский матч. На них не довлеет результат, так как они уже знают наш результат, а весь смысл последнего тура как раз в том, чтобы не было таких прецедентов. Надо было переносить и наш матч, где решалось, кто останется в РПЛ», — приводит слова Рекечинского ТАСС.

«Ротор», борющийся с «Уфой» за сохранение прописки в РПЛ, сыграл вничью с казанским «Рубином» в заключительном, 30-м туре, тогда как встреча «Уфы» и «Арсенала» была перенесена на два часа из-за жары.

Ранее Владимир Федотов заявил, что игроки «Сочи» ещё не осознали факт выхода команды в еврокубки.