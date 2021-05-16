Федотов заявил, что игроки «Сочи» ещё не осознали факт выхода команды в еврокубки

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» поделился впечатлениями от выхода команды в Лигу конференций УЕФА.

«Хочу поблагодарить руководство, что оно весь сезон было с нами и поддерживало. Сказал в раздевалке, что у нас не было ни одного провального матча. Мы пришли на итоговое пятое место, всё справедливо в целом. То, что достигнуто для такой молодой команды во втором сезоне, дорогого стоит», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что команда старалась уйти от мыслей о возможном выходе в еврокубки.

«Все взрослые люди и прекрасно всё понимали. Конечно, многое зависит от других команд, но ребята до конца не знали, как складываются другие игры. Мы надеемся только на себя. Что касается выхода в еврокубки, эмоции придут, ребята отдали много сил. Зашёл президент, сказал тёплые слова. Мне показалось, что ребята пока толком не осознали, что в еврокубках. Сейчас придут в себя, и мы отметим», — добавил специалист.

«Сочи» на выезде сыграли вничью с «Химками» (0:0), и по итогам сезона с 53 очками заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, завоевав право выступления в квалификации Лиги конференций УЕФА.

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