101 очко «Крыльев Советов», спасение «Краснодара-2» и отсутствие переходных матчей: чем завершился сезон ФНЛ

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) завершился сезон-2020/21. Прямые путёвки в РПЛ достались установившим рекорд по набранным очкам «Крыльям Советов» и финишировавшему третьим «Нижнему Новгороду». При этом занявшие второе и четвёртое места «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для участия в РПЛ, в связи с чем проведение переходных матчей между дивизионами было отменено. Также последний тур ФНЛ запомнился спасением «Краснодара-2», поражением «Торпедо» от «Шинника» и травмой хавбека «Спартака-2» Даниила Денисова.

Рекорд «Крыльев» и триллер в Оренбурге

В преддверии заключительного, 42-го тура в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) не только определилась тройка призёров, но и стали окончательно известны коллективы, получившие прямые путёвки в РПЛ. По спортивному принципу это право должно было достаться ставшему вторым «Оренбургу», но клуб не выполнил необходимые условия для получения лицензии для выступления в Премьер-лиге. В связи с этим его место досталось расположившемуся на третьей строчке «Нижнему Новгороду».

С учётом этого главная интрига заключалась лишь в том, сумеют ли призёры завершить чемпионат на высокой ноте, и особенно это касалось самарцев. Победа позволяла подопечным Игоря Осинькина превзойти достижение «Ахмата» и «Мордовии» по набранным очкам. Перед последней встречей в их активе значилось 98 очков, а рекорд составлял 100 баллов. Помешать им в этом была готова «Балтика», в случае успеха имевшая шансы попасть в зону переходных матчей.

В итоге калининградцы продемонстрировали боевой настрой и превзошли чемпионов не только по владению мячом (61% — 39%), но и по числу ударов по воротам (16:6). В створ футболисты «Балтики» и вовсе били в пять раз больше. Тем обиднее для них, что соперникам хватило всего одной попытки, чтобы оформить победный гол. На 19-й минуте Егор Голенков неотразимо пробил головой после эффектного заброса в исполнении Дмитрия Ефремова и перечеркнул шансы хозяев на выход в РПЛ. «Крылья Советов» выиграли 32-й матч в нынешнем сезоне и первыми в истории ФНЛ набрали 101 очко за сезон.

А вот футболисты «Оренбурга» наверняка находились не в лучшем расположении духа. Но даже это не помешало им взять верх над брянским «Динамо» на своём поле и одержать восьмую победу подряд в чемпионате. Встречу на стадионе «Газовик» посетили около 2,5 тыс. зрителей, и они вряд ли остались разочарованы. Противники не только забили пять мячей на двоих, но и порадовали богатой на события концовкой. В период с 84-й по 94-ю минуту произошло сразу три знаковых эпизода, причём ровно с интервалом в пять минут: сначала за второй горчичник был удалён защитник гостей Максим Васильев, а затем коллективы по разу поразили ворота друг друга. Алексей Скворцов с пенальти увеличил преимущество гостей до двух голов, а Владислав Дрогунов сократил отставание — 3:2.

В отличие от своих соседей по турнирной таблице, «Нижний Новгород» не сумел должным образом отметить первый в истории выход в РПЛ. Подопечные Антона Хазова успешно начали матч с «Томью» и уже на 13-й минуте вышли вперёд, но в середине тайма пропустили. Артём Симонян реализовал 11-метровый и восстановил паритет. Счёт оставался неизменным вплоть до финального свистка.

Победа «Алании» в меньшинстве и осечка «Торпедо»

Если обладатели прямых путёвок в РПЛ фактически определились ещё до начала 42-го тура, то вопрос по остальным оставался открытым. В связи с тем что «Оренбург» потерял право выйти в Премьер-лигу, возможность принять участие в переходных матчах получала лишь команда, занявшая четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, но при условии, что у неё имеется лицензия РФС I. Однако в преддверии последнего дня турнира на данной строчке располагалась «Алания», также не выполнившая все необходимые условия для её получения.

С учётом поражения «Балтики» шансы побороться с «Аланией» за четвёртую строчку оставались лишь у «Торпедо». В отличие от конкурентов, москвичи получили право выступать в Премьер-лиге и могли встретиться с 14-й командой РПЛ в случае успеха. Для этого им было необходимо обыгрывать «Шинник», главного аутсайдера ФНЛ, и надеяться, что владикавказцы в гостях уступят команде «СКА-Хабаровск».

В итоге всё завершилось с точностью до наоборот. «Торпедо» нанесло в три раза больше ударов по воротам «Шинника» (18:6), но так и не смогло заставить капитулировать Антона Бетюжнова. При этом сами москвичи в середине второго тайма допустили ошибку, которая привела к единственному голу в матче. Дмитрий Самойлов отличился на 66-й минуте и поставил крест на перспективах подопечных Александра Бородюка.

В свою очередь, «Алания» также сделала всё возможное, чтобы не допустить возвращения «Торпедо» в Премьер-лигу. При счёте 1:0 в свою пользу владикавказцы остались в меньшинстве после удаления Батраза Хадарцева и уже спустя десять минут позволили «СКА-Хабаровск» забить ответный мяч. Казалось, что в меньшинстве им будет крайне сложно удержать даже ничейный результат, но в концовке они сумели собраться и за две минуты до конца основного времени вырвали победу. Автором гола стал воспитанник ЦСКА Хетаг Хосонов.

Травма Денисова и спасение «Краснодара-2»

Согласно регламенту ФНЛ, по итогам сезона сразу шесть худших команд теряют прописку в первенстве и вылетают в ФНЛ. И к заключительному туру имена пяти из них были известны. Помимо «Шинника», в зоне вылета оказались брянское «Динамо», «Иртыш» и «Томь». Досрочно о понижении в классе знали и футболисты клуба «Чертаново», однако это не помешало им дать настоящий бой «Спартаку-2». Подопечные Андрея Дмитриева дважды вели по ходу встречи, но уступили со счётом 3:4.

Всё решил ударный отрезок красно-белых в середине второго тайма. По истечении часа игры «Спартак-2» уступал 1:2, но за 13 минут отличился трижды и гарантировал себе победу. Автором одного из голов стал Педро Роша, недавно вернувшийся из аренды во «Фламенго». Приобретённый за €12 млн бразилец реализовал 11-метровый и забил третий мяч в сезоне ФНЛ. В компенсированное время голкипер ФК «Чертаново» Александр Радионов подключился к атаке и сократил отставание, но на большее подмосковных футболистов не хватило.

При этом самый обсуждаемый эпизод матча произошёл на второй минуте. Полузащитник «Спартака-2» Даниил Денисов получил мячом в лицо. Удар был настолько сильным, что спортсмен потерял сознание и покинул поле на машине скорой помощи. Впоследствии в пресс-службе клуба сообщили, что игрок пришёл в себя.

«Нашему игроку оказали первую помощь и увезли с поля на скорой. Денисов в сознании, в ближайшее время его отправят на обследование. Дэн, здоровья!» — написали в пресс-службе дубля «Спартака».

Что касается сохранения прописки в ФНЛ, то за неё боролись «Краснодар-2» и «Акрон». В 41 матче коллективы набрали по 42 балла, но «быки» опережали оппонентов по числу побед. Таким образом, спасти клуб из Тольятти от вылета могла лишь осечка соперника в игре с «Волгарём». Однако подопечные Антона Куликова взяли верх с минимальным счётом и остались на спасительной 16-й строчке. В то же время их конкуренты дома уступили «Факелу».