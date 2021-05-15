Губернатор Оренбургской области: не понимаю, какие вопросы у РФС к стадиону «Газовик»

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал отказ Российского футбольного союза (РФС) выдать клубу лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Губернатор Оренбургской области: не понимаю, какие вопросы у РФС к стадиону «Газовик»
  • © Официальный Twitter-аккаунт ФК «Оренбург»

«Не понимаю, какие вопросы к стадиону. Я считаю, что у нас одна из лучших арен в стране. Раньше ведь неоднократно выдавали лицензию. Требования, которые нам предъявили сейчас, — лишние. Принятие каких-то странных решений, я бы так их охарактеризовал, будет в целом распространяться негативно не только на территории Оренбургской области, но и на всю страну. Надеюсь на здравый смысл спортивных функционеров с точки зрения принятия решения и лицензирования нашего клуба. Мы, конечно, будем поддерживать его во всём и всегда», — цитирует Паслера Instagram клуба.

«Оренбург» гарантировал себе второе место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам сезона-2020/21, но РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ. 

Ранее определились клубы ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/22.

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