Определились клубы ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/22

Определился список клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые примут участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Накануне состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён регламент переходных матчей между клубами РПЛ и ФНЛ сезона-2020/21.

«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1-4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Таким образом, в следующем сезоне РПЛ сыграют самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» не сыграет в РПЛ в сезоне-2021/22.