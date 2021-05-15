«Оренбург» не сыграет в РПЛ в следующем сезоне

«Оренбург» не примет участия в розыгрыше Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.

Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён регламент переходных матчей между командами клубов РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/2021.

«Если лицензию РФС 1 не получает клуб, занявший первое или второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), то матчи с командами, закончившими сезон на 13-м месте в РПЛ и третьем в ФНЛ, не проводятся — они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии)», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Ранее генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола.